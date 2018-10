L’Oktoberfest di Reggio Calabria: grande festa in città per accogliere i 700 tour operator tedeschi [FOTO e VIDEO]

11 ottobre 2018 21:55

A Reggio Calabria uno dei meeting turistici più prestigiosi d’Europa con 700 tour operator tedeschi in riva allo Stretto

“Entdecke die magie des sudens. Willkommen in kalabrien” – “Scopri la magia del sud. Benvenuti in Calabria“: con un maxi striscione al Roof Garden Reggio Calabria si veste a festa per accogliere i 700 tour operator tedeschi arrivati in città per il 68° meeting della Drv (“Deutscher Reise Verband”, la Federazione del turismo tedesco. Si tratta di uno dei meeting in ambito turistico più prestigiosi d’Europa. Dal 10 al 14 ottobre i tour operator vivranno la nostra terra, avranno l’opportunità di conoscere i preziosi tesori paesaggistici, enogastronomici, architettonici, archeologici del reggino in un contesto arricchito da due caratteri esclusivi: un clima unico e un’accoglienza che solo i calabresi sanno donare.

I delegati dopo aver svolto delle escursioni nel territorio reggino e calabrese hanno fatto rientro Reggio, dove questa sera alla vigilia dell’apertura dei lavori congressuali che si svolgeranno domani nei palazzi storici della città (tra cui il Teatro Cilea, Palazzo San Giorgio e Palazzo Foti), si è aperto il Meeting con l’evento di benvenuto in Piazza Italia e la degustazione di menù tipico regionale in uno scenario da Oktoberfest a piazza Italia.

Tra i circa 700 delegati che prenderanno parte al congresso ci saranno, i massimi esponenti del mercato turistico tedesco, come – per esempio – Stefanie Berk, Managing Director Central and Eastern Europe di Thomas Cook, Michael Frenzel, Ambassador del World Travel and Tourism Council, Hubert Kluske, Chief Conmercial Officer della Tui, Benjamin Krumpen, Ceo della Phoenix Reisen, Susanne Schick, Senior Manager Sales di Fraport, Jürgen Siebenrock, Vice President Sales di Lufthansa, Pascal Zahn, Ceo di Olimar Reisen, Florian Storp, Vice President Central Europe di American Express Global Business Travel.

Anche sotto il profilo puramente istituzionale, il meeting Drv porterà in Calabria oltre al ministro tedesco dello sviluppo e della cooperazione economica, Gerd Müller, anche l’ex presidente del Parlamento Europeo e attuale deputato del Bundestag tedesco, Martin Schulz, il cui arrivo è previsto domani.

