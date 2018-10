Reggio Calabria: questa sera lo spettacolo di beneficenza “Dalle lasagne al brod…way” [FOTO e INTERVISTE]

24 ottobre 2018 13:06

In occasione della Giornata Mondiale della Polio è stata presentata stamani nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la serata di beneficenza “Dalle lasagne al brod…way”, in programma questa sera alle ore 21:00 al Teatro Francesco Cilea. Un viaggio all’insegna dell’allegria, tra i grandi successi degli anni ’30/’40/’50 passando per i favolosi anni ’60 fino ad arrivare ai nostri ’70/’80/’90 con l’instancabile ed eclettico Gigi Miseferi che con il suo fantastico spettacolo fatto di canzoni, racconti e aneddoti interagirà con il pubblico, con Silvia Mezzanotte e Pippo Franco Un evento organizzato dai Rotary Club, il Rotaract di Reggio Calabria e i Rotary della Provincia con la sapiente guida del Governatore Salvatore Ioveno del Distretto Rotary 2100. in occasione della giornata mondiale della polio infatti è dal 1979 che grazie al Rotary International che i casi di poliomielite nel mondo sono diminuiti al 99.9% con oltre 2.5 miliardi di bambini vaccinati. Un evento per una grande sfida raccogliere quei fondi proprio per raggiungere l’obiettivo del 100% nella eradicazione della poliomielite ma anche con il cuore e la mente rivolti al nostro concittadino Giacomo battaglia #Giacomo nel cuore. Una serata di divertimento che il Rotary Distretto 2100 con il Governatore ing. Salvatore Iovieno in sinergia con il Comune di Reggio Calabria, la Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dei presidenti dei club : Tommasina D’Agostino, Alessandra Testa, Angelo Ciappina, Giuseppe Mirarchi, Ferdinando Perrelli, Stefano Poeta, Giuseppe Squillace , Domenico Tamiro, Rodolfo Caminiti, Luciano Scarpone, Marco Cavalieri e con l’ Inner Wheel di Reggio Calabria ed il Rotaract distrettuale,e sotto la scrupolosa organizzazione e pianificazione del Presidente della Commissione Distrettuale progetti del Rotary 2100 (Campania, Calabria e Territorio di Lauria) Antonio Enrico Squillace, hanno voluto offrire alla città di Reggio Calabria. “Una serata alla quale la gente ha risposto alla grande, ringrazio tutti coloro mi stanno chiedendo di Giacomo Battaglia, sottolinea Gigi Miseferi, vogliamo con il sorriso portare una energia positiva affinché possa raggiungere anche Giacomo e questa storia possa risolversi al più presto”.