“Innamorarsi di Reggio”, finalmente al Roof Garden dopo anni di degrado tornano i cartelloni promozionali: ci volevano i tedeschi… [FOTO]

14 ottobre 2018 16:07

“Innamorarsi di Reggio”: finalmente l’obbrobrio del Roof Garden ritrova dopo anni di degrado una maschera di decenza con i cartelloni pubblicitari realizzati in occasione del meeting degli operatori turistici tedeschi

Ci volevano i tedeschi per restituire, dopo anni di degrado, un minimo di apparenza al Roof Garden, nel cuore di Reggio Calabria: ben venga l’occasione del meeting dei tour operator della Germania che in settimana ha mobilitato la città lasciando anche il segno nello storico palazzo che affaccia su piazza Indipendenza, abbandonato all’incuria per uno storico contenzioso. E così almeno la facciata viene “nascosta” da grandi immagini pubblicitarie e promozionali del territorio, una soluzione che rappresenta l’unica toppa possibile in attesa di una risoluzione definitiva. Nella gallery a corredo dell’articolo tutte le immagini.