Reggio Calabria: riattivate le tre fontane storiche di San Paolo alla Rotonda [GALLERY]

28 ottobre 2018 18:01

Reggio Calabria: riattivata le tre fontane storiche di San Paolo alla Rotonda, disattivate da tempo immemore in quanto erogavano acqua salata e non potabile

Dopo la conferenza stampa di questa mattina, nel pomeriggio di oggi, alle ore 16, il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il Commissario Liquidatore di Sorical, Luigi Incarnato, insieme a tanti amministratori e cittadini, si sono dati appuntamento alla Rotonda di Via Reggio Campi, all’incrocio con via Emilio Cuzzocrea, di fronte alla Chiesa di San Paolo dove hanno riattivato le tre fontane storiche di San Paolo alla Rotonda, disattivate da tempo immemore in quanto erogavano acqua salata e non potabile. Don Giacomo D’Anna, parroco della Chiesa di San Paolo, ha benedetto il complesso. E’ la prima fontana pubblica di Reggio Calabria che viene alimentata direttamente con l’acqua della Diga del Menta. I tantissimi cittadini presenti, nonostante l’inclemenza del tempo, muniti di borracce appositamente prodotte per l’evento, hanno potuto e voluto constatare personalmente, insieme agli amministratori e ai rappresentanti istituzionali, l’alta qualità e la bontà del prezioso liquido. Inutile aggiungere che è stato un momento di grande partecipazione e gioia collettiva a cui hanno partecipato, con suoni di clacson, anche gli automobilisti che in quel momento si sono trovati a transitare per la zona. Grande soddisfazione hanno espresso con i loro volti e attraverso gli abbracci soprattutto gli anziani, molti dei quali mai avrebbero creduto di poter vedere riattivata questa antica e storica fontana.