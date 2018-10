Reggio Calabria, a Pentimele “strada facendo” si ferma alla scarifica: danni, disagi e inefficienze da una settimana [FOTO]

30 ottobre 2018 20:05

Reggio Calabria situazione ormai insostenibile a Pentimele dopo una settimana di “lavori” incomprensibili per il nuovo asfalto

Tutto è iniziato Lunedì scorso, il 22 Ottobre, quando in via Nazionale Pentimele, nella periferia Nord di Reggio Calabria, è comparso un segnale di “divieto di sosta ambo i lati” affisso dal Comune soltanto in direzione Nord (chi percorreva la strada in direzione Sud non poteva accorgersene) valido dalle ore 07:00 del 23 Ottobre “fino a fine lavori”. Che però, intanto, non iniziavano: primo giorno di divieto di sosta (23 ottobre), neanche un mezzo di cantiere. Secondo giorno (24 ottobre), neanche un mezzo di cantiere. Soltanto disagi per i residenti che non parcheggiavano per rispettare il cartello ma i lavori rimanevano “fantasma”.

Poi – finalmente – Giovedì 25 Ottobre sono arrivati gli operai che hanno scarificato un tratto di qualche centinaio di metri e Venerdì 26 Ottobre ne hanno asfaltato una parte (soltanto in direzione Nord) di circa 100 metri. Da quel momento, e cioè da cinque giorni abbondanti, i mezzi e gli operai sono spariti, l’asfalto è rimasto scarificato e determina condizioni di pesantissimo disagio con buche, voragini e un continuo polverone di sabbia innalzato dal transito dei mezzi che rende l’aria irrespirabile e la visibilità ridotta.

Verso nord, sempre nella stessa via Nazionale Pentimele (all’altezza del Serpentone che ospita importanti uffici comunali), campeggia ancora il divieto di sosta ambo i lati “dalle ore 07:00 del 23 Ottobre”, ma dopo 8 giorni i lavori non sono neanche iniziati!

Se è questa la “strada che stiamo facendo“, chissà dove andremo a finire…