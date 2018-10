Reggio Calabria: presentati i musical “La Divina Commedia” e “Flashdance” [FOTO e VIDEO]

19 ottobre 2018 17:24

Reggio Calabria: Già oltre 4.000 gli studenti degli istituti che hanno confermato la partecipazione ai musical “La Divina Commedia” e “Flashdance”

Presentati questa mattina nella sala conferenze della Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria i prossimi appuntamenti del “Reggio Live Fest”, la sezione internazionale gemellata tra “Fatti di Musica”, il festival del live d’autore di Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, il festival dell’ Assessorato alla Cultura della Città di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti Grandi Festival Storicizzati da Regione Calabria e Comunità Europea.

Presenti alla conferenza gli assessori comunali Giovanni Latella e Irene Calabrò, il dirigente Umberto Giordano, con Daniela Monteleone e Daniela Neri, dell’Assessorato alla Cultura, il promoter Ruggero Pegna e numerosi rappresentanti della stampa.

“Dopo una lunga serie di prestigiosi appuntamenti nazionali e internazionali – ha detto Giovanni Latella – sono in arrivo due grandi spettacoli originali dedicati all’Opera Musicale Moderna e al Musical: “La Divina Commedia” Opera di Marco Frisina e “Flashdance il Musical”, con la regia di Chiara Noschese. Siamo a lavoro – ha sottolineato Latella – per accogliere nel migliore dei modi migliaia di giovani che arriveranno da tutta la Calabria e che avranno modo di visitare la Città e i suoi tanti beni culturali. Per Reggio sarà un evento straordinario!”.

A dieci anni dalla prima assoluta, la Divina Commedia tornerà al Palacalafiore di Reggio venerdì 30 novembre e sabato 1 dicembre 2018 (unica tappa calabrese) con spettacoli mattutini alle ore 10.15 per le Scuole e serali alle ore 21.00 per tutti. L’imponente spettacolo sarà premiato come Migliore Produzione di Opera Musicale Moderna del 2018.

“La sezione con le grandi Opere Moderne originali – ha sottolineato Ruggero Pegna – è un appuntamento fisso del mio festival. Dopo Promessi Sposi, Notre Dame De Paris, Romeo & Giulietta, Francesco de Paula, con circa 50.000 studenti nei matinèe e oltre 20.000 spettatori nei serali, quest’anno torna l’emozionante e imperdibile opera musical basata sulla Divina Commedia di Dante, la più importante Opera Letteraria italiana di tutti i tempi!”.

L’Opera prodotta dalla M.i.c. tornerà con il suo imponente allestimento, la regia di Andrea Ortis, la voce narrante di Giancarlo Giannini, la sceneggiatura di Gianmario Pagano, le scenografie di Lara Carissimi, le coreografie di Massimiliano Volpini, il disegno luci di Valerio Tiberi ed Emanuele Carlucci. Lo spettacolare viaggio di un uomo dentro se stesso, il racconto del sentiero che attraversa i tre fantastici regni dell’ Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si avvale del profondo e coraggioso restyling di Ortis, con le musiche del grande compositore Marco Frisina, un cast formidabile, proiezioni di ultima generazione animate in 3D, un suggestivo impianto scenografico, oltre 200 costumi, un corpo di ballo acrobatico ed un disegno luci eccezionale, che condurranno il pubblico di tutte le età entro e addosso alla potente fantasia del genio di Firenze.

Già oltre 4.000 gli studenti degli istituti che hanno confermato la partecipazione.

Per gli spettacoli mattutini riservati agli Istituti Scolastici di qualsiasi grado, il prezzo dei biglietti è di euro 14,50 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 studenti. Per prenotare e partecipare a queste repliche del mattino, è necessario rivolgersi esclusivamente all’organizzazione, telefonando ai numeri 0968441888, 3484504430, oppure scrivendo alla mail info@ruggeropegna.it. Tutte le informazioni sono reperibili ai siti www.ruggeropegna.it e www.divinacommediaopera.it, da cui si può pure scaricare la scheda di partecipazione nell’apposita area “Progetto scuola”.

Confermati nel ricco cast: Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice), Manuela Zanier (Francesca, Matelda), Angelo Minoli (Ulisse, Guido Guinizzelli), Francesco Iaia (Caronte, Ugolino, Cesare, San Bernardo), Mariacarmen Iafigliola (Pia dei Tolomei, la Donna), Brian Boccuni (Catone, l’Uomo, San Tommaso), Daniele Venturini (Pier delle Vigne, Amaut Daniel), Noemi Borsi (Maria). Nel corpo di ballo: Mariacaterina Mambretti, Danilo Calabrese, Raffaele Iorio, Alessandro Trazzera, Mirko Aiello, Marina Barbone, Michela Tiero, Federica Montemurro, Raffaele Rizzo, Giovanna Pagone, Elisabetta Dugatto, Carla Del Giudice, Jacopo Busnelli, Mohammed Marbouh. Percussionista, Giulio Costanzo.

Flashdance il Musical

Appena una settimana dopo “La Divina Commedia”, nei giorni 7 e 8 dicembre al Teatro Cilea arriverà “Flashdance il Musical”, trasposizione di uno dei maggiori successi mondiali del cinema, con la regia di Chiara Noschese. Lo spettacolo è tratto dalla memorabile pellicola del 1983 diretta da Adrian Lyne, con la sceneggiatura di Tom Hedley e Joe Eszterhaz e la protagonista Jennifer Beals nel ruolo di Alex. A interpretare Alex nel musical sarà Valeria Belleudi, allieva della Scuola di “Amici” di Maria De Filippi, già attrice di first class musical come “Sister Act”. Non mancheranno le hit più famose in lingua inglese, What a feeling, Maniac, Gloria, Man Hunt, I love Rock’n Roll, in un musical con una cifra stilistica completamente rinnovata. Coreografie, musica e canzoni di Robert Cary e Robbie Roth, corredate da suggestive scenografie, proiezioni e luci, faranno da cornice ad una grande storia d’amore, di amicizia e di riscatto personale, la storia di un sogno e del coraggio di poterlo realizzare. Uno spettacolo ricco di grandi temi universali senza tempo, portati in scena da un cast di straordinari performer.

L’Assessore Irene Calabrò ha rimarcato quanto diffuso in una nota:

“L’assessorato alla valorizzazione del patrimonio culturale è pronto ad accogliere i tantissimi studenti della città metropolitana di Reggio Calabria e della Calabria che parteciperanno alle rappresentazioni mattutine dell’Opera “La Divina Commedia” al Palacalafiore, a cui sarà data la possibilità di visitare Reggio Calabria ed i tanti splendidi siti culturali anche su prenotazione attraverso dei tour dedicati.“.

A tale scopo, la Calabrò ha indicato i recapiti e i contatti per unire alla visione del musical un itinerario alla scoperta dei principali siti archeologici e culturali del Comune di Reggio Calabria: Pinacoteca civica: 0965324822 – pinacoteca@reggiocal.it; Castello Aragonese: 0965362111- castello aragonese@reggiocal.it; Ipogeo di Piazza Italia – Mura greche e Terme romane – Odeion di Via XXIV Maggio: cell. 3661019145, e-mail: elmar.arte@gmail.com; Sito archeologico di Occhio di Pellaro: cell. 339 2944028; e-mail: garibaldinamottasg@gmail.com; Sito archeologico di Motta Sant’Agata: cell. 347 8337830; e-mail: prolocosansalvatorerc@gmail.com.

Al termine della conferenza stampa è stato anche diffuso l’elenco degli Istituti Scolastici che, al momento, hanno confermato la partecipazione agli spettacoli mattutini della Divina Commedia: Istituto Istruzione Superiore Lucrezia della Valle di Cosenza, Liceo Scientifico Galilei di Lamezia Terme, Istituto Piria sede ITE di Laureana di Borrello, Liceo Mazzini di Locri, Istituto Comprensivo Monasterace/Riace/Stilo/Bivongi di Monasterace, Scuola secondaria di I grado di Limbadi-Nicotera, Istituto Omnicomprensivo B. Vinci Plesso ITI di Nicotera, Liceo classico B. Vinci di Nicotera, Istituto comprensivo Pagano di Nicotera, Istituto comprensivo Statale San Francesco di Palmi, Liceo Ginnasio San Paolo di Oppido Mamertina, Liceo Statale Rechichi di Polistena, Istituto Comprensivo di Rombiolo, Istituto comprensivo Scopelliti Green di Rosarno, Istituto R. Piria di Rosarno, Istituto Superiore Gemelli/Careri di Oppido Mamertina, Istituto Comprensivo Galilei/Pascoli di Reggio C., Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio C., Istituto Comprensivo Cassiodoro-Don Bosco di Pellaro di Reggio C., Istituto Tecnico Panella-Valluri di Reggio C., Istituto delle Scienze Umane M.T. De Vincenti di Rende, Istituto comprensivo di Scandale, Istituto L. Einaudi di Serra Sam Bruno, Istituto Monteleone/Pascoli di Taurianova, Istituto Nostro-Repaci di Villa San Giovanni.