Reggio Calabria: mastelli stracolmi di rifiuti in Via San Giorgio Extra [FOTO]

4 ottobre 2018 22:38

Ancora disagi con la raccolta differenziata in via San Giorgio Extra a Reggio Calabria: da diversi giorni i mastelli non sono ritirati

Ancora disagi e problemi con la raccolta differenziata a Reggio Calabria. Un lettore di StrettoWeb segnala alla Redazione che da lunedì 1 ottobre non sono stati ritirati i rifiuti in via San Giorgio Extra.