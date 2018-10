A Reggio Calabria il Gran Premio Giovanissimi di Lotta, Greco-Romana, Stile Libero e Femminile [FOTO]

21 ottobre 2018 19:36

La lotta calabrese si infiamma di rosso, manifestazione riservata ai giovani lottatori a Reggio Calabria

L’Impianto sportivo comunale “PAGODA” di via Frangipane, fiore all’occhiello della FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, quest’oggi ha ospitato il Gran Premio Giovanissimi di Lotta, Greco-Romana, Stile Libero e Femminile, manifestazione riservata ai giovani lottatori calabresi, futuro di questa millenaria disciplina sportiva, nati negli anni dal 2003 al 2008 e suddivisi per classi di età: Esordienti B – Esordienti A – Ragazzi, sia maschi che femmine.

Il G.S. Vigili del Fuoco “G.Merolillo” presente nell’occasione con 10 atleti, sale sul gradino più alto del podio conquistando ben 10 medaglie d’Oro, con:

– Lesci Pierfrancesco kg.30

– Bensaja Leonardo kg.38

– Erian Candido kg.43

– Nistor Dirzu kg.54 tutti per la classe d’età Ragazzi;

– Danilo Genio kg.38

– Salvatore Crocè kg.44

– Matteo Cotroneo kg.48 per la classe d’età Esordienti A;

– Andrea Martino kg.44

– Marco Tripodi kg. 48

– Alfonso Lesci kg. 62 per la classe d’ età Esordienti “B”,

dimostrando la bontà del lavoro, che i tecnici sociali, Ignazio Romanò e Fabio Spanò, svolgono quotidianamente presso l’impianto sportivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di via Sbarre Superiori a Reggio Calabria. Una ennesima prova “infiammata” degli atleti della “Merolillo” che lasciano ben sperare e rafforzano ancor più le speranze di conquistare il prossimo 3 novembre, alla finale nazionale del Gran Premio Giovanissimi di lotta Greco-Romana che si svolgerà al Pala Pellicone di Ostia Lido (Roma), altre medaglie da aggiungere al già ricco medagliere sociale che al momento vanta 5 Titoli Italiani, 6 medaglie d’Argento e 9 medaglie di Bronzo, tanto che a pieno merito si inserisce tra le prime società d’Italia. Organizzazione perfetta, grazie alla meticolosità del Responsabile Organizzativo M° Demetrio Condò, non lascia nulla al caso, Ufficiali di Gara di livello nazionale capitanati dall’arbitro Internazionale Saverio Gira. Presenti in gara Dirigenti Centrali Federali come il Dott. Demetrio Serra, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il M° Domenico Spanò componente la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed il Tecnico Federale Istr. Fabio Spanò. Assenti per impegni istituzionali il M° Gerardo Gemelli, presidente regionale FIJLKAM, e Antonio Laganà vicepresidente Settore Lotta.