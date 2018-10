A Reggio Calabria incontro alla scoperta degli oli essenziali e delle loro proprietà terapeutiche [FOTO]

23 ottobre 2018 12:21

Interessante incontro a Reggio Calabria alla scoperta degli oli essenziali e del loro grado terapeutico

Si è svolto a Reggio Calabria presso Casa Namastè il primo interessante incontro sulla scoperta degli oli essenziali di alto grado terapeutico. Durante questo vero e proprio percorso sensoriale, gli ospiti di Sara Grandini e Vanessa Canale hanno potuto sperimentare e conoscere le infinite proprietà di questi potentissimi doni della natura con l’aiuto della consulente del benessere Erica Tiburzi che ha introdotto i principali oli in commercio, puri al 100% e utili per contrastare problematiche di varia natura. Un vero e proprio training per imparare a utilizzarli nel modo migliore, condividendo le reciproche sensazioni.

Gli oli essenziali sono il sistema immunitario delle piante che vengono estratti puri e altamente concentrati (50-70 volte più potenti delle piante officinali). La chiave dell’efficacia degli oli essenziali è certamente un’azione globale, intelligente e armoniosa e il trattamento regolare con essi può diventare parte integrante della vita giornaliera.

Grazie all’uso dei diffusori, una cura aromatica preventiva, può rappresentare più una scelta personale che una assoluta necessità. Gli aromaterapeuti affermano che una applicazione regolare degli oli essenziali in casa o in ufficio porta molti risultati positivi, con un limitato investimento in costo e tempo. Gli oli inoltre non avendo effetti collaterali e non creando dipendenza sono adatti alle persone di tutte le età e agli animali.