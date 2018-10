Reggio Calabria, drammatico incidente stradale nella notte sulle “Bretelle” del Calopinace: un morto e un ferito grave [FOTO]

13 ottobre 2018 08:12

Reggio Calabria, incidente mortale nella notte sulle “Bretelle” del Calopinace: morto l’automobilista, gravemente ferito il passeggero

Tragedia sulle strade nella notte a Reggio Calabria, in centro città dove un’automobile, una Toyota Yaris, ha investito autonomamente sulle “Bretelle” del Calopinace e precisamente in via Argine Destro Calopinace (direzione mare), all’altezza dell’incrocio con via Nicolò da Reggio. Una carambola terribile, con l’auto che ha sbattuto con estrema violenza tanto che l’automobilista che era alla guida è morto sul colpo. In gravi condizioni il passeggero che era seduto al suo fianco, trasportato d’urgenza dai soccorritori del 118 agli Ospedali Riuniti. Incerta la dinamica, su cui al momento stanno lavorando gli inquirenti per capire quanto accaduto. L’alta velocità del mezzo potrebbe aver determinato lo sbandamento fatale.