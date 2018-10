Reggio Calabria: incidente sulla SS106, demolito un segnale stradale [FOTO]

29 ottobre 2018 21:36

Nella rotatoria di Pellaro-Coca Cola si è registrato l’ennesimo incidente stradale. Dai segni lasciati dai pneumatici sulla rotatoria, un veicolo marciante da Melito verso Reggio immessosi nella rotatoria ha proseguito dritto demolendo un segnale verticale

“Verosimilmente nella nottata dello scorso 28 ottobre, nella rotatoria di Pellaro-Coca Cola, si è registrato l’ennesimo incidente stradale. Dai segni lasciati dai pneumatici sulla rotatoria, un veicolo marciante da Melito verso Reggio immessosi nella rotatoria ha proseguito dritto demolendo un segnale verticale. Non si hanno altre notizie. Atteso che non è il primo incidente che succede, si chiede di verificare se per una maggiore sicurezza sia necessario integrare la segnaletica esistente, tra cui quella di preavviso”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Amcadic Onlus. “Si segnala che l’illuminazione nella rotatoria lato mare non è funzionante, ciò è stato più volte segnalato, anche in data 5 aprile 2018. Vanno individuate le cause in considerazione che dopo pochi giorni dell’avvenuto ripristino il problema si ripresenta”, conclude.