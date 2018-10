Reggio Calabria, tutti i dettagli sull’incidente mortale di stamattina sul raccordo autostradale [FOTO]

22 ottobre 2018 19:49

Reggio Calabria: 73enne perde la vita in un incidente stradale sul raccordo autostradale all’altezza delle “Bretelle”

Questa mattina verso le ore 9.15, G.M. di anni 73 alla guida dell’autovettura Honda Civic percorreva il Raccordo Autostradale RA4 con direzione di marcia Reggio Calabria – Taranto. Giunto all’altezza della progressiva chilometrica 03+330, in località Svincolo Reggio Calabria Centro, per cause ancora in corso di accertamenti, perdeva il controllo del veicolo, andando a collidere latteralmente contro la cuspide – guard-rail ivi esistente. L’impatto di forte entità si concretizzava nella parte laterale destra del veicolo procurando la morte sul posto del conducente G.M. Sul posto interveniva personale Anas e, per i rilievi di rito, pattuglia dipendente della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria sotto le direttive della Dirigente D.ssa Maria Grazia MILLI, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, tempestivamente avvisata, che coordina le indagini.