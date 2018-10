23 ottobre 2018 15:44

Reggio Calabria: incidente pochi minuti fa sul lungomare Falcomatà

Un incidente si è verificato pochi minuti fa sul lungomare Falcomatà a Reggio Calabria. Lo scontro è avvenuto in un incrocio tra una macchina che saliva dalla via Marina e l’autobus che percorreva la sua corsia preferenziale. Sul posto sono appena arrivati i soccorritori del 118 che stanno visitando un giovane. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Il traffico degli autobus è completamente paralizzato.