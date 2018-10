Reggio Calabria, terribile incidente nella notte sulle “Bretelle”: il NOME della vittima, i DETTAGLI sulla dinamica e gli AGGIORNAMENTI sull’altro ragazzo ferito [FOTO]

13 ottobre 2018 15:30

Reggio Calabria, tutti i dettagli sul drammatico incidente stradale costato la vita a un giovane di appena 26 anni nella notte sulle “Bretelle” del Calopinace

Si chiamava Demetrio Luvarà, aveva appena 26 anni ed era di Arangea il ragazzo morto sul colpo nel drammatico incidente di questa notte sulle “Bretelle” del Calopinace e precisamente in via Argine Destro Calopinace (direzione mare), all’altezza dell’incrocio con via Nicolò da Reggio. Luvarà era alla guida del mezzo, una Toyota Yaris di cui ha perso il controllo intorno alle 02:45 andando a sbattere prima contro un camion e poi contro una roulotte, entrambe parcheggiate. Il passeggero, A.G., di 27 anni, e’ rimasto ferito in gravi condizioni e ora e’ in prognosi riservata nel reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le lamiere dell’auto per estrarre gli occupanti.

