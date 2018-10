Reggio Calabria: l’I.C.“Galluppi-Collodi-Bevacqua” partecipa all’Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2018/19

26 ottobre 2018 16:44

Reggio Calabria: davanti a Palazzo Corrado Alvaro, l’Istituto ha esposto, in un desk riccamente allestito, alcuni dei manufatti artigianali realizzati dagli alunni che rappresentano in sintesi le attività laboratoriali svolte

“Sulle ali della conoscenza” per scoprire la bellezza della cultura capace di cambiare la vita. Questo è il tema dell’inaugurazione dell’anno scolastico, voluto dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Pasqualina Maria Zaccheri. L’istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, diretto dalla Dott.ssa Mariantoni Puntillo, ha partecipato all’evento con la presentazione di un proprio progetto interdisciplinare dal titolo “RISCOPRIAMO E VALORIZZIAMO IL NOSTRO TERRITORIO: CULTURA E TURISMO” , il cui scopo è, non solo quello di conoscere la propria realtà territoriale, con la sua storia artistico- culturale ed economica ma anche quello di valorizzare le competenze tecniche, la manualità, lo spirito di iniziativa e d’imprenditorialità degli studenti, in un ambiente in cui si coopera, si ricerca, si progetta, si sperimenta e si lavora insieme al fine di favorire uno sviluppo armonico, integrale e consapevole della persona, con positive contaminazioni di economia artigianale , commerciale e turistica. Davanti a Palazzo Corrado Alvaro, l’Istituto ha esposto, in un desk riccamente allestito, alcuni dei manufatti artigianali realizzati dagli alunni che rappresentano in sintesi le attività laboratoriali svolte. Anche all’interno del Teatro Cilea, l’Istituto Comprensivo ha avuto un proprio momento di concreta partecipazione, attraverso una rappresentanza di alunni dell’Orchestra d’Istituto-sezione di strumento della Scuola Secondaria di 1° grado Bevacqua, che fanno parte anche dell’Orchestra Provinciale che ha allietato la manifestazione eseguendo vari brani musicali.