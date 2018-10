Reggio Calabria: in costruzione il complesso “La Conca d’Oro”, villette unifamiliari su tre livelli [FOTO, INFO e DETTAGLI]

1 ottobre 2018 18:33

A Reggio Calabria arriva il complesso di villette su tre livelli “La Conca d’Oro”

Nuove villette a schiera in costruzione a Reggio Calabria: si tratta di un complesso realizzato dalla GM Costruzioni SRL e denominato “La Conca d’Oro“, nella periferia Nord della città, in prossimità della strada a scorrimento veloce Gallico- Gambari. “La Conca d’Oro” si propone di diventare un “buen retiro” che si affaccia sul torrente Gallico e dove i profumi degli agrumi portano subito in mente l’idea dell’estate, del sole, del mare. L’intervento si sviluppa su un’area pressochè pianeggiate posta a ridosso di un piccolo altipiano, che si ripara dai venti freddi del nord, con un ottima esposizione al sole che permette di godere le ottime condizioni climatiche delle nostre latitudini. Le unità immobiliari si sviluppano in altezza ottimizzando gli spazi funzionali per livelli. Il primo livello, in cui accesso è posto sul fronte sud, presenta un’ampia zona circoscritta con gli ingressi, carrabile e pedonale, che permette l’ingresso al vano garage ed al deposito. Al centro del vano è posizionato il corpo scala che consente il collegamento verticale con il resto dell’unità abitativa.

Salendo al secondo livello troviamo la zona giorno in cui si distribuiscono un’ampia cucina abitabile con annessa dispensa, un grande soggiorno con accesso ad un vado adibito a studio e, a servizio degli ambienti disponibili, un confortevole bagno con annessa lavanderia. Dall’ambiente dedicato alla cucina/pranzo si ha a disposizione un balcone che permette il collegamento con il giardinetto situato ad una quota leggermente più bassa sul fronte nord. Tale collegamento è particolarmente utile e comodo per organizzare cene all’aperto, aperitivi per gli ospiti o altre attività all’aria aperta.

Continuando a salire attraverso il corpo scala scala centrale si arriva all’ultimo livello dell’abitazione che definisce la zona notte. Questo piano è suddiviso in tre confortevoli ambienti con relativi servizi. La stanza matrimoniale presenta, al suo interno, un ambiente guardaroba ed un bagno esclusivo; il restante servizio igienico disposto centralmente rispetto all’area dell’ appartamento, serve invece le altre due stanze presenti su questo livello: una stanza singola ed una doppia.

Tutti gli ambienti sono adeguatamente areati ed in particolare la stanza matrimoniale e quella doppia hanno a disposizione un balcone, mentre la stanza singola presenta una finestra. Dall’ingresso carrabile presente sul fronte sud vi è una vasta area che comprende dei parcheggi all’aperto per gli ospiti ed una zona adibita a verde comune con una piccola villetta per condividere momenti ludici e di socializzazione. Gli spazi esterni verranno valorizzati con materiali pregiati ed un’illuminazione d’ambiente che valorizzi l’architettura sia degli spazi che dell’edificato, al fine di non creare inquinamento luminoso che possa distogliere alla visuale la bellezza del contesto paesaggistico.

Storia della GM Costruzioni SRL

La GM Costruzioni SRL è una azienda che ha maturato una esperienza pluriennale nel settore dell’edilizia. Da sempre si è contraddistinta per la serietà e l’affidabilità nonchè per l’attenzione e la cura nella scelta dei materiali e nella posa in opera facendosi così apprezzare dalla committenza per la qualità delle opere realizzate.

Negli anni si è specializzata in vari settori tra cui: