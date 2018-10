Reggio Calabria: riparte con successo la distribuzione della “Guida alla matricola” [FOTO]

2 ottobre 2018 20:07

In questi giorni a Reggio Calabria è ripartita l’11° edizione della “Guida alla matricola”, iniziativa svolta dall’Associazione New Deal

“In questi giorni è ripartita, come di consueto alla ripresa delle lezioni universitarie, la distribuzione della “Guida alla matricola”, un servizio rivolto a tutti i nuovi iscritti all’anno accademico 2018/2019 che si ritrovano improvvisamente catapultati in una realtà tutta nuova come quella universitaria, iniziativa svolta annualmente dalla nostra associazione ed arrivata quest’anno alla sua 11° edizione. La prima “tappa”, svoltasi lo scorso 24 Settembre, ha coinvolto i corsi di studio in Giurisprudenza e Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia sostenibile. Ad inizio ottobre il servizio ha interessato gli indirizzi di Scienze economiche e, novità dell’Ateneo, Scienze della Formazione, rispettivamente l’1 e il 2 Ottobre. La guida della Matricola è stata accompagna dai ragazzi dalla distribuzione, gratuita per l’occasione, della Carta Giovani europea Eyca, in collaborazione con il progetto Volontariamente , ed è animata da un contest fotografico che mette in palio i libri “Manuale di Diritto privato Torrente-Schlesinger” per Giurisprudenza e Scienze economiche e di “Elementi di Fisica Vol.1 Meccanica Termodinamica – Mazzoldi” per Ingegneria”, scrive in una nota stampa Associazione New Deal.

“Com’è noto, la nostra associazione vanta una storica presenza all’interno dell’Università Mediterranea e grazie ai ragazzi ed ai nostri rappresentanti degli studenti, presenti in ogni organo e grado, siamo sempre disponibili a chiarire qualsiasi dubbio e perplessità, a disposizione di chi si accinge ad iniziare o continuare il percorso universitario ed affrontare così l’anno accademico in tutta serenità. Potete trovarci presso la nostra sede dalle 16:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì, potete contattarci tramite mail all’indirizzo newdealrc@gmail.com o sulla nostra pagina Facebook Associazione New Deal. Chi vorrà scaricare la guida in formato pdf potrà farlo visitando il nostro sito www.associazionenewdeal.org” conclude.