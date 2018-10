Forte maltempo a Reggio Calabria: albero cade su una macchina [FOTO]

5 ottobre 2018 12:53

Reggio Calabria: alluvione in città, parecchi i disagi

A causa del forte alluvione che si è abbattuto nel tardo pomeriggio/sera di ieri a Reggio Calabria, parecchi sono stati i disagi che hanno interessato l’intera città e la periferia per la violenza della pioggia che in pochi minuti ha colpito la città. Diverse zone sono state letteralmente sommerse dall’acqua, in Via Nazionale Archi un albero è caduto senza causare danni a persone o cose, in Via Gebbione invece un albero è caduto sopra una macchina. Tanti gli alberi che si sono rotti per la furia di vento e pioggia.