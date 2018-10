Reggio Calabria: emergenza “topi-pantegane” in molte zone della città, condizioni igieniche al limite per la sporcizia

25 ottobre 2018 13:01

Reggio Calabria: la città è invasa da topi che viste le dimensioni sembrano più che altro “pantegane”

Sono tanti i cittadini che ci segnalano la presenza di topi in varie zone della città a Reggio Calabria. Dopo la segnalazione di Sant’Anna, arrivano anche segnalazioni da Modena Boschicello dove da un mese circa vere e proprie “pantegane” si aggirano nel quartiere indisturbate sia di giorno che di notte. I residenti sono ovviamente esasperati da questa situazione che crea parecchi disagi.

Viste le condizioni di totale degrado e sporcizia in cui versa la città, probabilmente urge una disinfestazione anche se questi “simpatici” animaletti vivono in piena salute data l’enorme quantità di cibo che si trovano a portata di mano “grazie” alla raccolta differenziata porta a porta che gli “fornisce” quotidianamente e in modo molto diffuso sul territorio tanti rifornimenti di cibo.