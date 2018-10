Reggio Calabria: degrado al Largo Calopinace [FOTO]

1 ottobre 2018 18:06

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore sulla condizione di degrado del Largo Calopinace

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, per evidenziare la situazione di degrado presente nella a Reggio Calabria e precisamente nella zona del Largo Calopinace nei pressi dell’ex Ufficio Sanitario delle ferrovie. Il lettore indignato afferma che “nella zona viene depositato di tutto e se non si interviene diventerà presto una discarica. Occorre l’intervento per ripristinare il muro di contenimento crollato nonché le recinzioni“.