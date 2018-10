A Reggio Calabria il Camper della Polizia nelle scuole contro la violenza di genere

26 ottobre 2018 15:58

Incontro con gli studenti dell’istituto scolastico promosso dalla Questura di Reggio Calabria nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Ieri mattina, presso il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” di Reggio Calabria, si è svolto un incontro con gli studenti dell’istituto scolastico promosso dalla Questura di Reggio Calabria nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

L’iniziativa coordinata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e fortemente voluta, anche quest’anno, dal Questore di Reggio Calabria, Raffaele GRASSI è stata organizzata in vista della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” che si terrà il prossimo 25 novembre. Dopo un primo contatto con la cittadinanza nelle piazze e nei luoghi di maggior afflusso nelle scorse settimane, la trattazione della tematica si è spostata nelle scuole per coinvolgere e sensibilizzare i giovani. All’interno dell’Istituto scolastico si è tenuto un convegno nel quale un Funzionario della Polizia di Stato e un rappresentante del Centro Abuso Sessuale ASP5 di Reggio Calabria hanno fornito informazioni sulla tematica, con specifiche indicazioni sugli strumenti giuridici e assistenziali messi a disposizione dagli interventi normativi degli ultimi anni per reprimere la possibile spirale di condotte violente nei confronti della donna.

A fronte di un sempre maggiore interesse per la materia trattata, molte sono state le istanze proposte agli operatori dagli studenti e positivamente è stata valutata l’iniziativa intrapresa dalla Polizia di Stato. Nel piazzale interno dell’istituto scolastico è stato anche predisposto il Camper della Polizia di Stato con la presenza di personale qualificato che ha distribuito materiale informativo ai ragazzi. Nelle prossime settimane l’iniziativa interesserà altri istituti scolastici.