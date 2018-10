Reggio Calabria: Apar conquista i tedeschi con dolci e gelati [FOTO]

12 ottobre 2018 19:33

Successo per i pasticceri artigiani di Reggio Calabria per i due coffe break a Piazza Italia

Stamattina grande successo dell’associazione pasticceri artigiani reggini in occasione dei primi due coffe break organizzati per l’annual meeting della Deutscher Reiserveband organizzato a Piazza Italia e avente come tema “Il turismo come motore di uno sviluppo sostenibile”. In una piazza completamente in festa gli oltre seicento delegati della federazione del turismo tedesca intervenuti per il congresso hanno potuto degustare le delizie presentate dagli artigiani reggini. Dita d’apostolo, susumelle al bergamotto di Reggio Calabria, torte di mele, croissant, ma anche gelati e l’immancabile shakerato reggino hanno potuto deliziare i palati dei membri della federazione del turismo piú prestigiosa d’europa. Ospiti d’eccezione anche il sindaco Giuseppe Falcomatá che ha potuto fare gli onori di casa accompagnando il governatore della Calabria Oliviero e il primo ministro Gerd Muller, entusiasta per le prelibatezze dolciarie della cittá nella bellissima atmosfera di unione e collaborazione di una Reggio che ci inorgoglisce e rappresenta sempre di piú un punto di partenza per un grande rilancio.