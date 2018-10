28 ottobre 2018 15:21

Reggio Calabria, a causa del maltempo numerosi alberi stanno crollando in varie zone della città

Il maltempo che sta colpendo la città di Reggio Calabria dalla tarda serata di ieri sta causando parecchi crolli di alberi in tutta la città. Dopo il crollo dell’albero di grosse dimensioni caduto questa mattina nella zona sud, in via Tripepi un grosso ramo è caduto nel centro della carreggiata impedendo completamente il passaggio alle auto in una via nel pieno centro storico, altri crolli si registrano anche sul viale Amendola, in via Palermo.