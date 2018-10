Serie C: Reggina-Juve Stabia 1-1, pari giusto tra le due squadre [FOTO]

27 ottobre 2018 22:41

Reggina-Juve Stabia 1-1- Pari più che giusto per quello che si è visto in campo tra gli amaranto ed i campani, reduci da sei vittorie consecutive. Il forte vento, nel neutro di Vibo Valentia, ha sicuramente creato notevoli problemi al gioco delle squadre, le quali, però, si sono confrontati a viso aperto e senza paura. La Reggina si è mostrata meglio in fase offensiva che difensiva dimostrando qualche limite importante. Clamoroso l’autogol che porta in vantaggio la Juve Stabia: Mastrippolito spazza colpendo Conson alla schiena, quest’ultima deviazione fa carambolare la palla in rete. Al 38′ sempre del primo tempo Solini di testa dal calcio d’angolo porta la partita in pari.