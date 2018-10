Melito di Porto Salvo, chiuso al traffico il ponte stradale di Pilati: adesso si attende l’esito delle verifiche

20 ottobre 2018 12:39

Chiuso al transito veicolare e pedonale il ponte stradale di Pilati a Melito Porto Salvo

“La segnalazione dello scorso 18 ottobre, riguardante la pericolosità del ponte stradale di Pilati di Melito di Porto Salvo, è stata prontamente recepita dall’Amministrazione comunale di Melito Porto Salvo che, a seguito del tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco eseguito lo scorso 18 ottobre, ha provveduto con ordinanza sindacale a firma del vice sindaco dott.ssa Concetta Patrizia Crea a chiudere al transito veicolare e pedonale il ponte stradale di Pilati in attesa dell’esito delle verifiche tecniche eseguite.

In sede di sopralluogo i Vigili del Fuoco hanno confermato la pericolosità da noi segnalata ovvero “…da un attento esame visivo, si è accertato che alcuni tiranti di collegamento tra impalcato ed archi, presentano vaste perdite del copri ferro con diffusa ossidazione delle staffe e dei ferri longitudinali. Altresì alcune travi di collegamento trasversale degli archi, presentano la stessa problematica. Da un successivo esame dell’estradosso degli impalcati costituiti da travi longitudinali, principali e da un graticcio di travi secondarie ordite nelle sue direzioni con numerose travi che costituiscono il graticcio, con esposizione completa in alcuni tratti dei ferri e delle staffe, fortemente ossidati, e con perdita in alcuni punti anche di parti di calcestruzzo interno alle armature, viene indicato il procedere con la massima urgenza a realizzare il consolidamento strutturale del ponte, e di procedere ad interdire il transito veicolare e pedonale sul ponte,. Nelle more di eseguire i lavori di consolidamento della struttura”.

Grazie ai Vigili del Fuoco ora siamo tutti più tranquilli. Il loro tempestivo intervento è stato ancora una volta provvidenziale rimuovendo una situazione di pericolo che non andava assolutamente sottovalutata in alcun modo laddove l’esperienza insegna – purtroppo a caro prezzo umano- come i ritardi negli interventi provocano spesso ingenti e irreparabili danni in assenza di reali misure di sicurezza.

Al riguardo, anche se l’abbiamo più volte scritto nel corso degli anni, giova ripetere che ringraziare o complimentarsi con i Vigili del Fuoco potrebbe sembrare superfluo e fuori luogo, visto i compiti istituzionalmente assegnati al precitato Corpo, tra cui la tutela della vita umana, quindi sempre pronti ad intervenire. Ma, dobbiamo ripetere, in un contesto a livello nazionale ed ancor più a livello locale, dove, purtroppo, non tutto funziona come dovrebbe, sentiamo il dovere morale di rinnovare il nostro ringraziamento ai Vigili del Fuoco per la quotidiana e silenziosa azione svolta nell’interesse della collettività. Già nel recente passato abbiamo avuto occasione di esternare ad alcune Istituzioni Centrali dello Stato, in particolare al Signor Ministro dell’Interno pro tempore dott. Roberto Maroni, gli aspetti positivi e le efficienze riscontare, nonché il nostro vivo ringraziamento e la nostra incondizionata stima nei confronti dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

Questa straordinaria efficienza l’abbiamo toccata con mano a seguito delle nostre segnalazioni puntualmente recepite e riscontrate dai vigili del Fuoco locali, ma la notiamo anche attraverso gli Organi di Informazioni durante le tragedie che soprattutto in quest’ultimo decennio non risparmiano la nostra Nazione, perciò il nostro apprezzamento e ringraziamento è esteso a tutti i Vigili del Fuoco d’Italia, fiore all’occhiello della nostra Nazione“- è quanto scrive Vincenzo Crea, Referente Unico dell’Ancadic.