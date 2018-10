A Palmi si è svolta la Domenica di Carta [FOTO]

16 ottobre 2018 23:01

Palmi, Domenica 14 ottobre, nello straordinario scenario della Casa della Cultura Leonida Repaci ha avuto luogo la “Domenica di carta”

Domenica 14 ottobre, nello straordinario scenario della Casa della Cultura Leonida Repaci di Palmi, ha avuto luogo la “Domenica di carta”. Su indicazione dell’Assessorato alla Cultura, il tema trattato nell’edizione annuale è stato il “tempio” di San Fantino a Tauriana. Si è trattato di una importante occasione che ha visto la Biblioteca Comunale e l’Archivio di Stato impegnati per la migliore riuscita. L’atrio di ingresso alla biblioteca è stato allestito come luogo per la mostra dei documenti storici antichi, degli atti notarili e non solo, legati al complesso di San Fantino. La dott.ssa Bice Marafioti, delegata dell’Archivio, ha esposto con chiarezza e lucidità il prezioso repertorio documentale, favorendone immediata comprensione alla platea. Contestualmente, si è svolto nel Foyer della struttura la presentazione della rivista “Storie di Calabria”, che per l’occasione, su invito dell’Assessore alla Cultura Wladimiro Maisano, vedrà trattare già da questo numero e per i numeri successivi, la narrazione scentifico – storica del Complesso San Fantino. «Guardare al passato con sguardo nostalgico non solo non ci interessa ma rende statico il pensiero ed appartiene solo a chi vuole fuggire le responsabilità del presente – ha spiegato l’assessore Wladimiro Maisano – Il passato in quanto tale è passato. Lo sguardo è determinato da una visione, il viaggio nel passato deve costruire una scatola degli arnesi capace di regolare il processo del presente ed immaginare il futuro». L’evento è stato patrocinato, oltre che dal Comune di Palmi, dal periodico Storie di Calabria, dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche di Calabria, dall’associazione culturale Magna Grecia, e dal Kiwanis Club di Bagnara Calabra. Per il supporto prestato alla buona riuscita dell’iniziativa, l’amministrazione comunale ringrazia Don Giuseppe Papalia, Direttore della Biblioteca Diocesana e Vice Direttore dell’Archivio Storico Diocesano, Maria Chapalogli, Presidente della Comunità Ellenica “Megali Ellada”, Riccardo Colao, Editore della rivista “Storie di Calabria”, Natale Cutrupi, Luogotenente Governatore Kiwanis . divisione 12 Magna Grecia, Domenico Bagalà, dell’Associazione San Fantino di Palmi, ed il Claps Vocal Group.