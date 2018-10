2 ottobre 2018 20:32

Rinvenuto un ordigno bellico inesploso in Calabria: area interdetta e presidiata per tutta la notte

Trovato un ordigno bellico inesploso in Contrada Chiuse a Firmo (Cosenza). Il sindaco Gennarino Russo ha disposto l’interdizione dell’area, che ricade all’interno di un terreno agricolo privato, dove è stato ritrovato, e si estende un raggio di 500 metri. Il sito, che è stato presidiato fino alle 20 dagli agenti della Municipale, durante la notte sarà presidiato dalla Protezione civile per impedire l’accesso al personale non autorizzato.