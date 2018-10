“Norma” di Bellini al Cilea di Reggio Calabria [FOTO]

28 ottobre 2018 23:00

“Norma” di Bellini al Cilea di Reggio Calabria: Marily Santoro nel ruolo del titolo affiancata da Davide Ryu il 2 e il 4 novembre

Venerdì 2 novembre 2018, alle 20.30, presso il Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, andrà in scena “Norma” di Vincenzo Bellini del duo Bonajuto-Valtcheva, opera che fa parte della stagione 2018-2019 del “Rhegium Opera Musica Festival”, progetto proposto dal Comune di Reggio Calabria, dall’Associazione Culturale Traiectoriae, dall’Orchestra del Teatro Cilea e dal Coro Lirico Francesco Cilea. La regia è firmata da Renato Bonajuto mentre a dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Cilea di Reggio Calabria, istruito dal M° Bruno Tirotta, ci sarà Viliana Valtcheva, Maestro bulgaro del 1980, considerata dai critici una grande promessa. Renato Bonajuto, classe 1979, ha iniziato la sua carriera di regista come assistente di Beppe De Tomasi affiancandolo nei più prestigiosi teatri del mondo con i più grandi nomi della lirica. Oggi ha al suo attivo oltre cento regie e quarantacinque titoli debuttati, e dal 2012 ricopre l’incarico di segretario artistico/casting manager del Teatro Coccia di Novara. Per l’allestimento di “Norma” a Reggio Calabria sarà affiancato da Teresa Gargano. Il cast prevede Marily Santoro, soprano lirico spinto reggino, con una carriera internazionale in grande ascesa, nel ruolo di Norma; Davide Ryu che interpreterà Pollione; Francesca Romana Tiddi sarà Adalgisa; Evgeny Stanimirov vestirà i panni di Oroveso; Stefania Campicelli sarà Clotilde; e Nino Mauceri interpreterà il ruolo di Flavio. “Sono molto felice ed emozionata perché questa Norma nasce e cresce con le risorse umane e creative di molte persone calabresi e vicine alla Calabria. Mi auguro di tutto cuore che i Reggini che verranno a teatro si possano innamorare di questo personaggio che porto nel cuore e che cercherò di far conoscere al pubblico Reggino. Un grande in bocca al lupo a tutto il cast!”, dichiara il soprano Marily Santoro. Si segnala, inoltre, che Norma indosserà i gioielli di Gerardo Sacco. I biglietti di “Norma” sono acquistabili in prevendita al Teatro Cilea e online su botteghinoweb.com, e i costi vanno dai 10 ai 40 euro. Per informazioni, si può chiamare al 3407232410.