A Reggio Calabria e Palmi la prima assemblea del nuovo sindacato autonomo di polizia Mosap [FOTO]

A Reggio Calabria e Palmi la prima assemblea del nuovo sindacato: indipendenza, autonomia e libertà i valori della nuova sigla

Si è svolta giovedi 18 u.s. , presso la sala “Calipari” della Questura l’assemblea indetta dal Movimento Sindacale Autonomo di Polizia di Reggio Calabria. Positiva la prima presentazione del sindacato di polizia da poco costituito in questa provincia ma che già sta ottenendo lusinghieri successi.

In una sala gremita, il neo segretario provinciale Domenico Crea ha illustrato i principi che animano questa nuova sigla e che si riconoscono nei valori dell’indipendenza, dell’autonomia e della libertà sindacali.

Un’attenta platea ha seguito con attenzione gli interventi del Segretario e degli altri componenti la segreteria provinciale Rinaldi, Cicciu’, Raffa, Crimi e Tuttobene. Ha concluso la manifestazione il Segretario Generale Nazionale Fabio Conestà, giunto in riva allo stretto unitamente ai dirigenti Nazionali Fioramonti e Paletta per sostenere ed incoraggiare l’attività del MOSAP reggino. Conestà ha dichiarato che “pur essendo nata da poco, la sigla sindacale è in continua crescita perché sta interpretando le reali esigenze di supporto sindacale degli operatori di polizia senza sconfinare nel campo politico, che non appartiene al sindacato, e cercando un dialogo costruttivo con l’Amministrazione della P.S. , pur mantendosi pronta a tutte le iniziative a sostegno dei poliziotti”.

Al termine, la delegazione è stata ricevuta dal Questore dott. Raffaele Grassi il quale ha assicurato, come d’altronde tutti i dirigenti sindacali reggini gli avevano preliminarmente riconosciuto, la disponibilità al dialogo ed alla risoluzione dei problemi, relativi alle condizioni di lavoro di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato della Questura di Reggio Calabria.

Analoga iniziativa il giorno successivo presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Palmi ove Crea e Tuttobene hanno illustrato obiettivi e finalità del MOSAP e Fabio Conestà ha concluso prima di rientrare nella capitale. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il nuovo dirigente sindacale locale Rocco Corallo.