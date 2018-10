Messina, i volontari puliscono via Monsignor D’Arrigo. Valvieri: “Contenti della risposta della comunità” [FOTO]

8 ottobre 2018 13:25

Messina, successo per l’iniziativa promossa dal presidente de Le Vetrine di via Garibaldi

Il presidente dell’associazione “Le Vetrine di via Garibaldi” esprime soddisfazione per la partecipazione della cittadinanza e dei membri della IV circoscrizione alla pulizia straordinaria organizzata domenica mattina di fronte l’ingresso dell’Istituto comprensivo “Pascoli Crispi”, in via Monsignor D’Arrigo, 18.

Una mattinata intensa e proficua per l’evento organizzato da Valvieri: “È stata una giornata all’insegna della civiltà e del senso di comunità, che non sono mai scontati in questo periodo storico per la nostra città. Le esigenze sono molteplici: ripulire le strade, liberare i tombini intasati alle prime piogge, ma anche potare gli alberi pericolanti. E, infine, sostituire i cassonetti vecchi, sporchi e privi anche di coperchio per impedire la fuoriuscita degli odori proprio in corrispondenza dell’ingresso del “Pascoli Crispi””.

“Abbiamo creato questo evento come associazione per donare ancora una volta decoro e pulizia ad una strada, frequentata tutti i giorni dai nostri bambini, e che ormai da troppo tempo versava in uno stato di trascuratezza anche perché priva di operatori ecologici. Il nostro intervento e quello dei cittadini mirava a riportare sotto la luce dei riflettori la necessità di una maggiore attenzione da parte di questa amministrazione alla pulizia della città“, afferma Valvieri.

Hanno preso parte all’evento, su espresso invito del presidente dell’associazione “Le Vetrine di via Garibaldi”, anche alcuni membri della IV circoscrizione: “Siamo stati piacevolmente sorpresi dalla partecipazione del presidente della circoscrizione di competenza, Alberto De Luca, e del consigliere Francesco Melita. Entrambi sono intervenuti con palette e sacchetti nonostante si trattasse di una giornata festiva“.