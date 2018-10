Messina Street Food, l’alta cucina protagonista a Piazza Cairoli: ecco il calendario degli show cooking

7 ottobre 2018 10:14

Fervono i preparativi per Messina Street Food Fest: alta cucina e solidarietà protagonisti degli show cooking

C’è grande attesa per la seconda edizione del Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da giovedì 11 a domenica 14 ottobre. Dopo il successo della I edizione che nell’ottobre scorso ha registrato oltre 50 mila presenze, la manifestazione dedicata al cibo di strada si arricchisce quest’anno di un fine benefico e di nomi di spicco della ristorazione siciliana, che hanno accettato l’invito dell’organizzazione di partecipare alla kermesse.

Saranno ben 13 gli show cooking ospitati nell’ampia tensostruttura montata al centro di Piazza Cairoli, cuore pulsante della città di Messina. Il tema scelto per questa seconda edizione è il territorio. Gli chef infatti, racconteranno la ricchezza della Sicilia attraverso i prodotti della nostra isola. Così mentre tutto intorno si celebrerà il tanto amato street food, al centro della piazza si esibiranno grandi chef, anche stellati.

Si comincia giovedì 11 ottobre con l’inaugurazione alle 18.00 e l’apertura al pubblico delle casette del food. Alle 19.00 il primo show cooking, quello di Pietro D’Agostino, chef patron del ristorante “La Capinera” di Taormina, una stella Michelin, che esprimerà la ricchezza della cucina siciliana con la sua creatività e proporrà il piatto chiamato “Corallo”, con gambero rosso di Mazara e funghi porcini dell’Etna.

Alle 21.00 il secondo show stellato, con lo chef palermitano Giuseppe Biuso, una stella Michelin del Ristorante “Il Cappero” del Therasia Resort di Vulcano, che proporrà un’inedita versione del “Bianco mangiare” con seppia, patate, caciocavallo dei Nebrodi e mandorle di Noto.

Gli show culinari di venerdì 12 ottobre prenderanno il via alle 18.30. Ai fornelli Ambra Gigante chef del Ristorante “I Ruggeri” di Messina, che preparerà una ricetta originale e innovativa, già in carta nel ristorante messinese, “il gambero rosso a beccafico”.

Alle 20.00 si esibirà Seby Sorbello, chef patron del ristorante Sabir Gourmanderie di Zafferana Etnea, Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Etnei e Presidente Nazionale di F.I.C. Promotion, molto conosciuto anche per importanti iniziative come Cibo Nostrum, di cui è organizzatore con Pietro D’Agostino. Sorbello racconterà l’evoluzione dell’arancino e ne proporrà 3 differenti tipologie. A chiudere la serata, alle 21.30, il palermitano Giovanni Lullo, chef del Ristorante Cortile Pepe di Cefalù, formatosi alla scuola del tristellato Niko Romito, che proporrà il piatto “Il polpo e le panelle”.

Ricco anche il programma di sabato 13 ottobre. A partire dalle 12.00, si potrà assistere agli show cooking dell’Associazione Italiana Celiachia, sezione di Messina. Lo chef Giuseppe Conti del Ristorante “Il Torrente” di Capo d’Orlando preparerà le “Tagliatelle gluten free al profumo selvatico”. Alle 18.30 sarà la volta dell’Istituto Alberghiero Antonello che anche quest’anno ha rinnovato la sinergia con Messina Street Food Fest. Una rappresentanza di studenti coordinati dai docenti sarà coinvolta in alcuni momenti dell’evento nell’ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. In rappresentanza della scuola ci sarà il Prof. Nino Iannazzo che mostrerà la preparazione della “Cassata di ricotta al forno con cremoso al cioccolato”, abbinato al cocktail “Essenza di Sicilia” realizzato dal Prof. Porco. Alle 20.00 e alle 21.30, spazio a due grandi classici rivisitati con estro dagli chef Roberto Toro, executive chef del Grand Hotel Timeo di Taormina che preparerà il “Baccalà sfogliato alla ghiotta” e Paolo Romeo, executive chef del Ristorante Grecale di Messina che proporrà una innovativa versione del “pane cunzato” abbinato al gelato gastronomico.

Quattro show animeranno la quarta e ultima giornata del Messina Street Food Fest. Domenica 14 si comincia alle 11.00 con gli Ambasciatori del Gusto messinesi Francesco Arena, Pasquale Caliri e Lillo Freni, che puntano a sorprendere il pubblico con 3 ricette al mojto, preparate con gli stessi ingredienti, riso 100% siciliano, ricotta e menta. Nel pomeriggio a partire dalle 18.30 si esibiranno gli chef Giuseppe Raciti del ristorante Zash Country Boutique Hotel di Riposto, con una innovativa rivisitazione della “Parmigiana in carrozza con porcini dell’Etna”. Alle 20.00 Licia E Nunzio Campisi del Ristorante Antica Filanda di Caprileone, padre e figlia accomunati dalla stessa passione per la cucina, racconteranno il territorio nebroideo attraverso uno dei suoi prodotti tipici, il maialino nero allevato nei territori del Parco. I Campisi proporranno al pubblico un piatto che celebra l’autunno, la “Spalla di maialino nero farcita di castagne”. Alle 21.30 toccherà a Natale Giunta, volto de “La Prova del Cuoco” di Raiuno, chef patron del Ristorante “Il Castello a mare di Palermo, abbassare il sipario sulla II edizione del Messina Street Food Fest con l’ultimo show culinario in cui realizzerà un “Macco di fave, guanciale di cinta senese, pane fritto, gambero rosso”.

La grande novità di quest’anno è che l’intero ricavato dei cooking show verrà destinato a tre partner solidali. A fronte di una piccola donazione sarà possibile prenotare il proprio posto all’interno dell’area riservata, assistere alle preparazioni live degli chef e degustare il piatto in abbinamento a vini e bevande siciliane. Il ricavato degli show cooking di venerdì 12 ottobre andrà al Cirs, che si occupa del reinserimento di donne in difficoltà, quelli di sabato 13 ottobre in favore della Onlus Autismo che accoglie ragazzi colpiti da questa grave patologia, e infine il ricavato di quelli di domenica 14 ottobre andrà alla Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, per la presa in carico delle persone con malattie neuromuscolari.

Per prenotare il posto e assistere agli show basta contattare il Cirs Messina tel. 090.40820, Onlus Autismo tel. 0942.717062, oppure il Centro Clinico Nemo Sud tel 340.3362791.

Gli show cooking, come per la prima edizione, verranno condotti dalla giornalista e food blogger di rossettoecioccolato.net Valeria Zingale. La manifestazione è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e della Camera di commercio.