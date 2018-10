Messina, maxi controlli per la movida della città: Carabinieri denunciano 15 persone [DETTAGLI]

14 ottobre 2018 11:02

Servizio Straordinario dei Carabinieri per la “Movida” di Messina: 15 persone denunciate e 15 contravvenzioni elevate

Nella notte di sabato e questa domenica i militari del Comando Provinciale di Messina hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, impiegando numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie Carabinieri di Messina Centro e Messina Sud, nei pressi dei locali della “Movida” Messinese anche in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione “Street Food Fest” (che ha richiamato numerosi visitatori nel centro cittadino ed in particolare nei dintorni di Piazza Cairoli) e denunciato complessivamente 15 persone fra cui in particolare:

un 27enne, un 35enne e un 68enne, deferiti in stato di libertà all’A.G. per reiterazione nella guida senza patente perché mai conseguita, sospesa o revocata;

un 30enne, denunciato alla Procura della Repubblica di Messina per inosservanza della misura cautelare dell’obbligo di dimora perché sorpreso fuori dalla propria abitazione in orari non consentiti;

un 20enne, un 38enne e un 41enne, deferiti all’A.G. per guida in stato di ebrezza di cui uno per guida con tasso alcolico superiore a 0,8 mg/l e due per il rifiuto a sottoporsi all’accertamento alcolemico mediante etilometro;

un 43enne extracomunitario deferito all’A.G. per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere;

un 23enne per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti per essersi rifiutato di sottoporsi al previsto accertamento presso la struttura sanitaria;

6 giovani, di età compresa tra i 18 e i 26 anni, sono stati deferite all’A.G. per il reato di disturbo del riposo delle persone poiché diffondevano musica ad altissimo volume ed in orario notturno tramite apparato stereofonico di elevata potenza;

10 persone, di età compresa tra 19 e 42 anni, sono state segnalate alla locale Prefettura quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale, sequestrando complessivamente gr. 10 di sostanza.

Sono stati controllati complessivamente 69 automezzi e 86 persone e sono state contestate 8 infrazioni al Codice della Strada (3 per guida senza patente e 5 per mancanza di copertura assicurativa). Inoltre sono stati sottoposti a sequestro 5 veicoli e ritirate, in vista della successiva sospensione, ben 7 patenti di guida.