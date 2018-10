Messina: alla Galleria Arte Cavour la mostra “Altro, altrove, ancora”

31 ottobre 2018 16:34

A Messina la mostra di Silvia Ripoll presso la Galleria Arte Cavour

“Altro, altrove, ancora” è il titolo della mostra di Silvia Ripoll che si aprirà sabato 3 novembre 2018, ore 18, presso la Galleria Arte Cavour di Corso Cavour 119, Messina.

La Ripoll, Catalana di nascita, ma adottata dalla Sicilia ed in particolare cittadina di Capo D’Orlando, ha studiato Archeologia in Spagna e viaggiato per il mondo accumulando esperienze e cultura.

La mostra presenta una serie di foto fatte con un sistema semplice quanto pratico come lo smartphone e ritoccate con una applicazione gratuita, Photo Director. Il sistema utilizzato porta ad una immediatezza e freschezza espressiva senza pari. La Ripoll gioca con colori, luci, effetti di ogni genere per esaltare i suoi corpi perfetti, la natura tipicamente siciliana, in un gioco di colori e forme che trascende la materia per divenire spirito e concetto puro di arte. Le immagini fluttuano in un universo onirico conservando il calore del popolo mediterraneo e chiarificano allo spettatore l’introspezione psicologica del soggetto.

“Altro, altrove, ancora” rimarrà aperta fino al 15 novembre. La mostra osserverà i seguenti orari di visita: da lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00.

Organizzazione:

Direttore Paolo Accordino

Direttore artistico Maurizio Gemelli

“Altro, altrove, ancora”

Galleria “Arte Cavour”

Corso Cavour 119 – Messina

Inaugurazione 3 novembre ore 18

3 novembre – 15 novembre 2018

Orari di visita dal lunedì al sabato 17:00-20:00

Ingresso Gratuito

Contatti con galleria e autore:

galleria.artecavour@libero.it

Facebook: Silvia Ripoll