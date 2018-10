Messina, ululati a San Michele. La segnalazione di un lettore a StrettoWeb: “cane abbandonato sotto il ponte dell’autostrada” [FOTO]

3 ottobre 2018 13:57

La segnalazione di un lettore di Messina a StrettoWeb: “Cane abbandonato sotto il ponte dell’autostrada”

Un cane bianco, di taglia medio-grande, con collare, da qualche tempo ha trovato rifugio sotto il ponte dell’autostrada nei pressi di San Michele a Messina. La segnalazione ci arriva da un lettore, che ha inviato alla nostra redazione le immagini che alleghiamo alla gallery. Il cane, scrive il nostro lettore: “Piange giorno e notte, non so neanche se sta bene”. Al momento sembrerebbe che nessun residente della zona abbia informato gli agenti della Polizia Municipale, gli unici sul territorio comunale competenti ad intervenire per portare in salvo l’animale, che, come si evince dalle foto, non vive certo in condizioni dignitose.