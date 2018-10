Messina: la Badiazza e l’antica Via dei Vespri tra i luoghi del cuore del Fai, al via il voto

21 ottobre 2018 12:51

La Badiazza e l’antica Via dei Vespri di Messina candidate tra i luoghi del cuore del Fai tare fino al 30 novembre

Meeting al Centro Polivalente della Forestale, presso i Colli San Rizzo, organizzato dal Comitato per la valorizzazione della “Badiazza e dell’antica Via dei Vespri”, coordinato dal dott. Matteo Allone, presidente dell’Associazione “Il Centauro onlus” di Messina. L’evento è stato moderato dall’avv. Maria Arena, il quale in apertura ha fatto ascoltare alla numerosa platea, il messaggio di saluto del dott. Giovanni Cavallaro, dirigente responsabile dell’Azienda Foreste di Messina. Il primo intervento lo ha fatto, Giulia Miloro, del FAI messinese, favorevole all’iniziativa del censimento al fine dell’iscrizione della Badiazza e dell’antica Via dei Vespri fra i luoghi del cuore FAI; la stessa, è stata pioniera della prima temporanea apertura del sito proprio attraverso il Fondo Ambiente Italiano. La Miloro ha rammentato che le votazioni possono svolgersi collegandosi al sito, www.iluoghidelcuore.it naturalmente si può votare liberamente anche per altri siti della nostra meravigliosa Sicilia. Il coordinatore Allone ha sottolineato poi che ciascuno degli intervenuti, ognuno a suo modo coinvolto e in relazione con i luoghi predetti, dovrà assumersi il gioioso compito di coinvolgere, senza se e senza ma, le persone vicine ad ogni livello; anche varie associazioni no profit e circoli hanno già aderito all’iniziativa e ciò fa ben sperare, anche considerato che la Badiazza l’anno addietro, attraverso Le Vie dei Tesori, ha ricevuto grandi apprezzamenti, risultando al terzo posto fra i siti visitati a Messina. Sono stati tanti i messaggi a sostegno della meritoria iniziativa a cominciare dalla Curia, attraverso padre Giovanni Lombardo, l’ex Presidente del Consiglio Comunale Pippo Previti, la stampa Cattolica con il Presidente Domenico Interdonato, Franco Cancellieri presidente del CEA e altri rappresentanti del mondo associativo e culturale di Messina. Allone ha ancora evidenziato l’ assenza della Soprintendenza di Messina, pur invitata all’evento. Si è poi sorvolato sulla vicenda di maggio 2018, riguardante la revoca al concessionario “Il Centauro onlus” dopo quasi un lustro di attività, culturali e religiose svolte nel sito monumentale. Alla Badiazza, con l’intervento del concessionario, è arrivata anche la visibilità per la zona, e si sono create anche le condizioni per portare l’energia elettrica, e rifare le vie d’accesso, coinvolgendo la popolazione del rione nei molteplici eventi, che, nelle forme convegnistiche, hanno peraltro visto interagire professionisti, religiosi, artisti, turisti e l’intera città. L’architetto Nino Principato, figura di spicco nel panorama storico e culturale della città, ha illustrato con l’ausilio di diapositive di notevole interesse, le vicende di un monumento, storicamente datato e che è stato segnato dalle dominazioni straniere nella nostra isola, a iniziare dagli arabi, svevi, aragonesi, solo per citare i primi secoli della sua illustre storia. “La teologia si fa pietra” questa l’intitolazione dell’intervento dotto e puntuale di Principato. Massimo Minutoli, assessore comunale, è intervenuto per un saluto al consesso, dovendo lasciare l’incontro a causa di una emergenza, anche lui ha garantito il sostegno dell’amministrazione comunale. L’evento si è concluso con l’impegno di tutti a sostenere l’iniziativa, mirata alla valorizzazione di un bene, che la città, vuole aperto e fruibile.