Marcia per la Pace: tanti giovani in cammino da Perugia ad Assisi [FOTO]

Si è svolta oggi la Marcia per la Pace da Perugia ad Assisi. Sono più di 25mila i partecipanti e tra questi presenti tanti giovani

E’ iniziata sotto la pioggia la Marcia per la Pace che è partita dai giardini del Frontone di Perugia per arrivare ad Assisi. La marcia è stata aperta da uno striscione sorretto da giovani. A Perugia sarebbero arrivati circa 10 mila studenti provenienti da ogni parte d’Italia. In tantissimi sono arrivati con i pullman di associazioni e amministratori locali. Dietro i giovani, che sventolano anche bandiere della pace e dell’Europa, sfilano i gonfaloni dei comuni italiani, delle regioni e della Province. Secondo le stime i partecipanti confermati sarebbero 25 mila, ai quali si aggiungerebbero coloro che non hanno dato adesioni. Dietro, al centro del corteo, sfilano i politici: le istituzioni locali, con la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, ma anche rappresentanti nazionali del mondo del centro-sinistra.