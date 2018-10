22 ottobre 2018 23:16

Maltempo: in atto in questi minuti un violento nubifragio con tuoni e fulmini nello Stretto di Messina

Il maltempo non dà tregua al Sud Italia per via del ciclone posizionato nel basso Tirreno: la pioggia cade in modo torrenziale su molte aree con locali violenti temporali. Tra le zone più colpite Calabria e Sicilia. In atto in questi minuti un violento nubifragio con tuoni e fulmini nello Stretto di Messina.

LE FOTO LIVE:

Foto Mario Caligiure