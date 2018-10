Maltempo in Sicilia, fiumi esondati e danni ingenti: Musumeci chiederà lo stato di emergenza [FOTO]

19 ottobre 2018 20:40

Il maltempo mette in ginocchio la Sicilia: Musumeci chiederà al Governo la dichiarazione dello stato di emergenza

“Stiamo seguendo costantemente, attraverso la Protezione civile regionale che si è subito attivata, l’evoluzione della situazione nelle province di Enna, Catania e Siracusa, duramente colpite dal maltempo in questi giorni: diversi fiumi sono esondati e i danni, soprattutto in agricoltura, sono ingenti“. Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci: “Proprio stamane ne abbiamo discusso durante la riunione della Giunta regionale. Non appena saremo in possesso delle relazioni conclusive, predisporremo ogni intervento finalizzato alla richiesta, al governo centrale, della dichiarazione dello stato di emergenza. Nel frattempo, voglio esprimere la vicinanza e la solidarietà del governo regionale alle popolazioni che stanno vivendo una condizione di eccezionale disagio”.