Emergenza maltempo in Sicilia: Musumeci ringrazia l’Esercito

24 ottobre 2018 20:36

Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità

Il presidente della regione Sicilia, on. Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità. Il presidente Musumeci, oltre ad esprimere lusinghiere parole di plauso per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della brigata “Aosta”, ha ringraziato a nome della Regione per l’impegno e il coraggio dimostrato. Da venerdì scorso, la brigata opera con i fanti del 62/o reggimento fanteria di Catania e con gli assetti specialistici del genio con il 4/o reggimento di Palermo. Grazie all’ospitalità del sindaco di Scordia, si è tenuto nel pomeriggio, nella sede del Comando Operativo Misto della Protezione Civile, un tavolo tecnico presieduto dall’on. Musumeci con tutti i sindaci delle zone alluvionate, i militari della brigata Aosta e la protezione civile per fare un punto di situazione. Le capacità tecniche del personale ed i mezzi in dotazione all’Esercito garantiscono il prezioso intervento in caso di pubblica utilità e per la tutela dell’ambiente. In particolare, i reparti genio, grazie alle esperienze maturate nelle missioni estere ed all’elevata connotazione “dual-use” (capacità di cooperare con le autorità civili a favore della cittadinanza e quella operativa espressa nei teatri operativi), operano a favore della comunità nazionale sia in caso di pubbliche calamità, sia per la bonifica dei residuati bellici ancora ampiamente presenti sul territorio italiano.