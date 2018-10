Maltempo, Sicilia in ginocchio: l’assessore Falcone in visita nei centri colpiti [FOTO]

Su mandato del presidente Musumeci, l’assessore regionale alle Infrastrutturesi è recato in ricognizione nei paesi colpiti dall’alluvione della scorsa notte. Già in mattinata i tecnici dell’assessorato avevano compiuto dei sopralluoghi a. Anche le unità della Protezione civile regionale si sono recate a. L’assessore ha fatto visita ai centri di Palagonia e Ramacca, accompagnato dagli amministratori locali, per una prima verifica sul campo dei danni dovuti al grave nubifragio e per concordare i primi interventi a sostegno delle comunità. È già allo studio del governolama anche, per dare sostegno al comparto agricolo, dello stato di calamità. Le comunità locali sono state infatti messe in ginocchio da precipitazioni record.