Maltempo, situazione critica a Roma: violentissima grandinata provoca allagamenti e blackout in tutta la città [FOTO e VIDEO]

21 ottobre 2018 21:51

Bomba d’acqua e grandine a Roma, allagamenti e disagi

Una violenta bomba d’acqua ha colpito Roma nel tardo pomeriggio di oggi con forte vento e grandine in alcuni quartieri della citta’. I chicchi di ghiaccio hanno ricoperto l’asfalto in molte zone della citta’ compreso il centro storico. Sulla linea A della metropolitana sono state chiuse tre stazioni: Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecitta’. Chiusa anche la stazione di Euclide sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo. Paura e disagi per parecchi automobilisti che sono rimasti bloccati a causa delle strade completamente allagate dalla pioggia che è caduta abbondante con picchi di 70 mm nella zona orientale della città.

La Polizia Locale del Campidoglio ha effettuato numerosi interventi per i disagi legati agli allagamenti verificatisi dopo il nubifragio caduto sulla citta’ nel tardo pomeriggio. I vigili sono intervenuti anche in aiuto di conducenti rimasti bloccati dentro le proprie automobili, andate in avaria a causa dell’acqua alta, che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro. Le zone della citta’ piu’ colpite: l’area Nord, Prati Fiscali, Bufalotta, viale Ionio, viale Tiziano, via Nomentana /Arturo Graf , Via Tiburtina, Viale Tirreno e alcuni tratti del GRA. Allagamenti anche in via di Ciampino, e ancora via Prenestina, Collatina altezza via Longoni. Alberi e rami caduti al momento si registrano in via Ardeatina e in Via Statilia. Pattuglie sono intervenute anche in via Appia Antica per un allagamento nella Basilica di San Sebastiano. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco.