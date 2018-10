Allerta Meteo: il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria. Nella Piana di Gioia Tauro situazione critica: chiuse tre strade [FOTO e DETTAGLI]

28 ottobre 2018 21:50

Allerta Meteo: il maltempo non dà tregua a Reggio Calabria. Piana di Gioia Tauro in ginocchio: crolla una strada a Cinquefrondi, tre arterie chiuse

Allerta Meteo- Situazione critica a Reggio Calabria: il maltempo non dà tregua al territorio. Piana di Gioia Tauro in ginocchio: a Cinquefrondi è crollata una strada in Contrada Gunnari nei pressi del fiume Sciarapotamo. Il Comune di Anoia, con un’ordinanza, ha chiuso “sino a domani mattina la viabilità sui due ponti siti sulla strada Scopelliti Anoia Cinquefrondi e sulla strada Anoia Melicucco”. Analoga decisione dal Comune di Cinquefrondi che ha chiuso “la strada e istituito il divieto di transito permanente in entrambi i sensi di marcia in località Contrada San Nicola, strada di collegamento tra via San Lorenzo e Contrada Gunnari. La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimarrà in vigore sino all’avvenuto ripristino delle arterie interessate dal dissesto”.