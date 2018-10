4 ottobre 2018 19:16

Maltempo a Reggio Calabria: nubifragio in città, Viale Europa è completamente allagato. Un lettorer è indignato

Un forte maltempo sta colpendo in queste ore la città di Reggio Calabria e tutto lo Stretto di Messina. Come si può notare dalle foto a corredo dell’articolo, Viale Europa è completamente allagato ed un tombino è saltato in via San Pietro alla fine di via Galieli verso il Ponte Calopinace. Un lettore afferma: “sempre la stessa situazione quando piove, siamo dimenticati dal sindaco”.

