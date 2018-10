Luciano Panama domani in concerto a Messina

12 ottobre 2018 22:45

Luciano Panama torna a suonare a Messina sabato 13 ottobre al Retronouveau

Luciano Panama torna a suonare a Messina sabato 13 ottobre al Retronouveau con un concerto evento che lo vedrà di nuovo sul palco insieme a Francesco Piccione alla batteria e Paola Longo al basso e con una new entry, Fabrizio Guglielmo alla chitarra elettrica. Il live ripercorrerà i dieci anni condivisi con la band Entourage attraverso alcuni dei brani più intensi tratti dai loro album, da Enter in our age fino al suo ultimo lavoro “Piramidi”– primo disco da solista – pubblicato un anno fa e che lo ha portato in giro per tutta Italia. “Si tratta di una data molto importante per me per diversi motivi: Messina è la mia città ed è il luogo non solo dove tutto comincia e finisce ogni giorno, ma anche la dimensione che mi accoglie ogni volta che torno dai miei live, infatti è la protagonista di uno dei brani contenuti nel mio primo album da solista “Piramidi”, uscito un anno fa – “Messina guerra e amore” – e poi è anche il punto di partenza con la mia band, Entourage, con la quale ho condiviso 10 anni di musica e non solo. Per sabato abbiamo messo su una bella scaletta e siamo davvero onorati di suonare ancora una volta sul palco del Retronouveau”.