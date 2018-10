11 ottobre 2018 22:16

A Locri (Rc) l’evento commemorativo in ricordo di Francesco Fortugno, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005

E’ in programma il prossimo martedì 16 ottobre a Locri l’evento commemorativo in ricordo di Francesco Fortugno, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria assassinato dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005. La manifestazione nel corso degli anni si è sviluppata e consolidata quale momento di riflessione, promozione culturale e impegno civile in grado di coinvolgere tantissimi giovani non solo della Locride ma di tutta Italia, anche in ragione dei numerosi progetti didattici e divulgativi svolti in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Quest’anno al centro dell’iniziativa ci sarà il seguente tema: “Sport & Legalità. Avversari sempre, nemici mai”, con l’obiettivo di rendere protagonisti i giovani di un momento di confronto costruttivo circa i valori di lealtà sportiva, rispetto delle regole e correttezza nei confronti dell’avversario. Per l’occasione saranno presenti a Locri, Valentina Vezzali campionessa olimpica Fiamme Oro Polizia di Stato, Francesco D’Aniello argento olimpico Fiamme Oro Polizia di Stato, Franco Chimenti Vicepresidente del CONI e Filippo Ritondale, Generale di Corpo d’Armata Guardia di Finanza. La tavola rotonda, che sarà ospitata nel Liceo Scienze Umane e Linguistico Giuseppe Mazzini di Locri, avrà inizio alle ore 10.45 e sarà moderata dal giornalista Rai, Antonio Lopez.