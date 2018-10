31 ottobre 2018 23:00

Serie B, il Crotone è in crisi. Il Lecce ne approfitta, vittoria per 1-0 e sale al sesto posto

Il Lecce vince in casa contro un Crotone volenteroso ma inconcludente in questo turno infrasettimanale di Serie B. I calabresi, che lunedì hanno esonerato Stroppa e chiamato il campione del Mondo 2006, Massimo Oddo, non riesce ad incidere. La squadra, costruita per risalire subito in Serie A, non si riesce ad esprimere ad alti livelli. Il Lecce, con un goal di Venuti al 36′, riesce a portare a casa la partita e sa salire al sesto posto in classifica.