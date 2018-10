25 ottobre 2018 08:49

Cerimonia di “Passaggio della Campana” del Kiwanis Club di Villa San Giovanni tra il Presidente uscente Giuseppe Aricò, e quello entrante Adele Briganti

Presso l’Agriturismo Le Ginestre Bio di Villa San Giovanni, lo scorso 19 Ottobre, si è tenuta la cerimonia di “Passaggio della Campana” del Kiwanis Club di Villa San Giovanni tra il Presidente uscente Giuseppe Aricò, e quello entrante Adele Briganti. Alla cerimonia erano presenti il Governatore del Kiwanis Distretto Italia – San Marino, Franco Gagliardini, accompagnato dal suo segretario, nonché socio del Club villese, Domenico Castagnella; il Luogotenente della Divisione 13 Calabria – Mediterranea, Leo Andrea Casile, il Past Luogotenente Francesco Garaffa e i rappresentanti dei Club della stessa Divisione, nonché i rappresentanti del Lions Club e della FIDAPA presenti nella Città di Villa San Giovanni, e dell’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria. Dopo la relazione finale del Presidente fondatore Giuseppe Aricò, che ha ripercorso i momenti salienti dell’anno sociale appena concluso, caratterizzato dai festeggiamenti per il trentennale del club, e lo scambio dei collari, ha preso la parola il neo presidente Adele Briganti che dopo aver ringraziato il Presidente uscente “per il contributo che ha dato a questo Club con lo stesso entusiasmo del primo giorno”, ringrazia anche gli altri soci che “hanno deciso di affidare alla più giovane” le redini dello storico Club villese, e traccia le linee programmatiche per il nuovo anno sociale che possono essere sintetizzate in tre parole: bambini – amicizia – sociale. Non è mancato il saluto del primo cittadino di Villa San Giovanni, il sindaco Giovanni Siclari che ha rimarcato l’importanza dell’attività del club nella città. Alla cerimonia presente anche il Vice Sindaco Maria Grazia Richichi, con la quale è stato condiviso il service della serata e cioè una raccolta fondi al fine dell’acquisto di un defibrillatore da donare al Progetto Villa Cardioprotetta. A concludere la cerimonia i saluti e gli auguri delle Autorità Kiwaniane presenti, Governatore e Luogotenente. Il club si arricchisce di tre nuovi soci: Pietro Criaco, Maria Foti e Vincenza Oliveri. Il consiglio direttivo è invece così composto: Presidente Adele Briganti, Immediato Past Presidente Giuseppe Aricò, Presidente Eletto Vincenzo Siclari, Tesoriere Rosario Focà, Segretario Giuseppe Marra, Vice Presidente/Cerimoniere Rosanna Giglietta, Consigliere/Addetto Stampa Gino Madotta, Consigliere Rossella Cotroneo, Consigliere Amalia Piro.