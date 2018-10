Messina, ad Halloween mostri e spazzini zombie al giardino di Montalto: appuntamento con “Garden Escape”

18 ottobre 2018 17:10

Garden Escape al Giardini di Montalto: appuntamento con il nuovo evento promosso da Puli-Amo Messina

Si svolgerà mercoledì 31 ottobre “Garden escape!” il nuovo evento promosso da Puli-AMO Messina nella suggestiva cornice del Giardino di Montalto, area attualmente adottata dall’Associazione.

L’evento si ispira al giorno di Halloween e vedrà il piccolo parco urbano agghindarsi a festa, insieme ai volontari della no profit che per l’occasione si trasformeranno goliardicamente in mostri giardinieri e spazzini zombie. Oltre a divertire i giocatori, il significato è chiaramente riconducibile allo stato realmente TERRIFICANTE del giardino “ante Puli-AMO Messina”, caratterizzato da rovi, erbacce, alberature a rischio, depositi di eternit e discariche abusive di inerti e suppellettili. Un autentico giardino dell’orrore (non solo durante il giorno di Halloween) che Puli-AMO Messina ha trasformato in eden di Bellezza sempre accessibile secondo gli orari delle villette comunali.

Come per le passate iniziative di carattere ludico, artistico o culturale, anche il nuovo progetto di Puli-AMO Messina, quindi, mira alla promozione e valorizzazione del Giardino di Montalto, luogo chiuso alla libera fruizione da oltre tre decenni e che ha visto i volontari impegnati per circa sei mesi nelle operazioni di bonifica dell’area. Attraverso giochi di abilità e indovinelli, si porrà nuovamente l’accento sulle peculiarità del sito e l’importanza di tale bene per l’intera cittadinanza, allontanando così lo “spettro” di possibili nuove interdizioni al pubblico.

Per partecipare all’ “escape Garden” , contattare la pagina facebook di Puli-AMO Messina.