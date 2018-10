Serie B: Crotone-Salernitana 1-1, i calabresi si salvano all’86’ [FOTO]

28 ottobre 2018 22:52

Serie B: Crotone-Salernitana 1-1, nonostante le proibitive condizioni meteo, le due squadre hanno giocato a viso aperto

Crotone e Salernitana sono scese in campo in occasione del posticipo della nona giornata del campionato di Serie B 2018-19. Nonostante le proibitive condizioni meteo, le due squadre hanno giocato a viso aperto cercando la vittoria. Nel primo tempo la squadra di Stroppa riesce a giocare meglio senza rendersi realmente pericolosi. Nella ripresa la Salernitana passa in vantaggio con Bocalon al 50′. All’86’ il pareggio del Crotone con Simy. Perfetto traversone di Martella per la testa del nigeriano che batte Micai di testa. Stroppa salva la panchina.

CROTONE: Cordaz; Faraoni, Vaisanen, Sampirisi, Martella; Rodhen, Barberis, Molina (14′ st Crociata); Firenze, Budimir, Stoian (29′ st Simy). A disp. Festa, Figliuzzi, Curado, Cuomo, Golemic, Marchizza, Za​​​​nellato, Nanni, Valietti, Aristoteles. All. Stroppa

SALERNITANA: Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Odjer (15′ st Castiglia), Di Tacchio, Vitale; Mazzarani; Bocalon (28′ st Djuric), Jallow (36′ st Bellomo). A disp: Vannucchi, Anderson D., Pucino, Di Gennaro, Anderson A., Orlando, Vuletich, Lazzeri. All. Colantuono.