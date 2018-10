Serie B: Crotone-Padova 2-1, i calabresi allontanano la crisi [FOTO]

20 ottobre 2018 22:42

Serie B, Crotone-Padova 2-1: la squadra di Stroppa si risolleva dopo alcune battute d’arresto

Il Crotone si risolleva dopo alcune battute d’arresto: la squadra di Stroppa ed il Padova hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni e gol. Il risultato finale è stato di 2-1, in gol Spinelli e Firenze, per gli ospiti non basta Bonazzoli.